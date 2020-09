MEGA-SENA CONCURSO 2.295 ACUMULA E PRÓXIMO PRÊMIO VAI PAGAR R$ 95 MILHÕES

03/09/20 - 05:32:43

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.295 da Mega-Sena, realizado às 20h desta quarta-feira (2) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou.

Veja as dezenas sorteadas: 28 – 06 – 41 – 26 – 35 – 13.

A quina teve 162 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ R$ 33.025,53. A quadra teve 9.693 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 788,51.

O próximo sorteio será neste sábado (5). O prêmio é estimado em R$ 95 milhões.