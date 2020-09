Novo tremor de terra é registrado na Região do Baixo São Francisco no estado de Sergipe

03/09/20 - 17:11:34

Um novo tremor de terra, o terceiro em uma semana, foi registrado na noite desta quarta-feira (02) na Região do Baixo São Francisco.

A informação foi confirmada nesta quinta-feira (18), pelo Laboratório de Sismologia (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora esse tipo de atividade no Nordeste. Tremores estão sendo registrados em Sergipe desde o ultimo domingo (30).

Segundo o laboratório, o tremor de magnitude preliminar de 1.8.foi registrado às 23h22. Ele foi sentido nas cidades da sergipanas de Canhoba e Amparo de São Francisco. Além de São Brás, em Alagoas.

O Departamento de Sismologia do Rio Grande do Norte enviou para Sergipe um geólogo para coletar dados na região. A expectativa é que seja montado um link na base, localizada em Sergipe, para que os dados possam ser coletados mais rapidamente.

Com informações de G1