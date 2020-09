POLICIAL MILITAR ENCONTRADO MORTO VITIMA DE ACIDENTE NO INTERIOR DO ESTADO

03/09/20 - 12:32:07

Um policial militar identificado como soldado Tarcísio, lotado no 7º Batalhão da PM, no município de Lagarto, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (3), em uma rodovia entre os municípios de Poço Redondo e Canindé de São Francisco.

As informações são de que o militar foi vítima de um acidente de trânsito cair em uma ribanceira entre a noite de quarta-feira (02) e madrugada de quinta-feira (03) e que seu corpo só foi encontrado nesta manhã. O veículo do policial foi localizado fora da pista. Ele estava sozinho no carro.

“Todos nós policiais militares do 7° Batalhão estamos de luto”, diz o tenente Heliomarto Rezende.