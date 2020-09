Simpósio discutiu aspectos de juizados federais e estaduais

03/09/20 - 10:15:17

Evento gratuito congregou comunidades jurídica, acadêmica e público em geral

Por Suzy Guimarães

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju promoveu, no último dia 31 de agosto, o Simpósio de Turmas Recursais Federais e Estaduais para Comunidades Acadêmica e Jurídica em Geral.

O evento teve como objetivo facilitar o entendimento sobre os procedimentos dos recursos em juizados especiais federais e estaduais.A coordenadora do curso de Direito da Instituição, Sandra Regina Ferro, apresentou o evento, que promoveu uma interação entre as comunidades jurídica, acadêmica e o público em geral. “O Simpósio foi direcionado aos operadores de Direito e acadêmicos da área. O que desejamos a partir desse Simpósio realizado é manter um diálogo entre os meios jurídicos e a sociedade como um todo”, explica Sandra.

O evento contou com a participação do juiz de Direito do Estado de Sergipe, Geilton Costa, o Juiz Federal e membro do Tribunal Regional Eleitoral – TRE/SE, Gilton Batista, e a professora doutora do curso de Direito da UNINASSAU, Saraí Alves.

“Os três palestrantes são experts do Direito e levaram aos acadêmicos a realidade dos trâmites processuais na justiça. Esse foi, sem dúvida, um anseio da sociedade em geral”, finaliza Sandra.