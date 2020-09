TCE elabora manual para orientar corpo técnico nas auditorias remotas

03/09/20 - 07:04:58

Os trabalhos de auditoria remota executados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) passarão a ser norteados por um manual distribuído junto ao corpo técnico da instituição a partir desta quarta-feira, 2.

A ação fiscalizatória em ambiente virtual está entre as medidas adotadas pela Corte de Contas para seguir no cumprimento das suas funções mesmo com a necessidade de manter o distanciamento social.

“As auditorias remotas já são uma realidade no desempenho das atividades finalísticas de controle externo e o que fizemos foi estabelecer um formato padrão para interação com os jurisdicionados”, comenta o presidente do TCE, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro.

O Manual foi desenvolvido pela Diretoria e Coordenadoria de Modernização e Tecnologia (DMT), após solicitação da Unidade de Informações Estratégicas do TCE/SE.

“Nós orientamos a utilização da ferramenta de colaboração Microsoft Teams como canal de comunicação e envio de documentos entre as equipes do TCE e das unidades gestoras fiscalizadas”, comenta o diretor da DMT, Jailton Moura.

No documento são detalhados os procedimentos necessários para que os integrantes das Unidades Técnicas de Fiscalização e Instrução Processual do TCE utilizem o canal de comunicação eletrônico nas auditorias.

Por DICOM/TCE