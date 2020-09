Vem aí a vigarice eleitoral

03/09/20 - 07:10:37

Por Adiberto de Souza

A campanha eleitoral traz em seu bojo os ladrões de consciência, aqueles políticos que enxergam o eleitor como gado preso no curral e pronto para ser vendido a quem pagar mais. Lamentavelmente, o fator econômico ainda prepondera na definição eleitoral de boa parte do povo. Política virou meio de vida de gente desonesta. No interior de Sergipe continua sendo muito comum candidatos a prefeito e vereador comprarem votos como se estivessem comprando bois em um curral. Portanto, a sociedade precisa ficar atenta e denunciar os abusos e crimes eleitorais. É papel de todo cidadão ajudar a inibir as ações dos maus políticos, que pensam ser a eleição um trampolim para o enriquecimento ilícito. Ao povo, cabe denunciar os vigaristas eleitorais que tentarem corrompê-lo, pois vender o voto é perder a cidadania. Crendeuspai!

Luto fechado

Sergipe perdeu, ontem, um cidadão de bem e do bem. Antes de ser um comunicador de mão cheia e um vereador atuante de Aracaju, Jason Neto era um dedicado servidor público, prestativo, gentil, amigo e família acima de tudo. Só quem teve a felicidade de conviver com pessoa tão iluminada sabe o tamanho da dor sentida por seus familiares e pela legião de amigos. Jason Neto tinha prazer em servir quem o procurava, se satisfazia com a felicidade alheia, sentia-se realizado a cada novo amigo conquistado. Portanto, a sua morte inesperada representou uma perda coletiva irreparável. Todos perdemos com a prematura partida de Jason Neto para o andar de cima. Descanse em paz, irmão de fé!

Sangue novo

Após o Banco Central ter vetado a indicação de Ademário Alves de Jesus para presidir o Banco do Estado de Sergipe (Banese), o governador Belivaldo Chagas (PSD) efetivou no cargo o administrador Helom Oliveira da Silva. Funcionário de carreira do banco há 14 anos, ele já vinha respondendo pela presidência desde junho passado, por conta da renúncia de Fernando Mota. O BC rejeitou a nomeação de Ademário só porque o pai dele é vereador em Carira. Marminino!

Dia D do Avante

O Avante deve anunciar hoje se terá candidato a prefeito de Aracaju. Domingo passado, o partido ouviu o prefeiturável Lúcio Flávio sobre as reais condições de fazer uma campanha majoritária com chances de vitória. Embora a direção da legenda não confirme, a grande rejeição dos bolsonaristas ao nome de Lúcio Flávio pode inviabilizar o projeto do distinto de disputar a prefeitura da capital. Vixe!

Bons de ‘cana’

Cerca de 47% dos usuários de bebidas alcoólicas começou a beber com menos de 18 anos. Segundo estudo do IBGE, 34,5% dos usuários tiveram o primeiro contato com a “birita” entre os 15 e os 17 anos e 12,5%, antes dos 15 anos. Um dado preocupante da pesquisa é que 24,3% dos usuários de álcool assumiram já ter dirigido sob efeito de bebida. Uma lástima!

Chapa puro sangue

O PT pode disputar a Prefeitura de Aracaju com uma chapa puro sangue. Tal possibilidade já é admitida pelo prefeiturável petista Márcio Macedo. Segundo ele, o PT está dialogando sobre isso com outros partidos: “Oferecemos o espaço para alianças, mas também podemos ter uma chapa puro sangue”, revela Macedo. Nas conversas sobre possíveis coligações, o pré-candidato tem dito que o seu projeto “é trazer a participação popular, é colocar o povo no orçamento”. Ah, bom!

Disputa interna

O PRTB de Aracaju ainda não definiu a data de sua convenção. Segundo o prefeiturável Almeida Lima, “pode ser dia 10 ou 11”. Os olhos estão voltados para o PRTB desde que o advogado Anderson Camilo se anunciou como pré-candidato a prefeito, disposto a “bater chapa” com Almeidinha na convenção da legenda. Ex-presidente do partido em Sergipe, Anderson aposta na amizade com vários convencionais para derrotar Almeida, que por sua vez tem o apoio da executiva nacional do PRTB. Essa briga promete!

Proteja-se

Quatro em cada 10 jovens acham que não precisam usar camisinha em um relacionamento estável. Além disso, três em cada 10 ficariam desconfiados da fidelidade do parceiro caso ele propusesse sexo seguro. A pesquisa Juventude, Comportamento e DST/Aids apurou que 40% dos jovens não consideram o uso de camisinha um método eficaz na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis ou gravidez. Grande equívoco!

Poucas apostas

A gravíssima crise financeira tem reduzido drasticamente o número de apostas nos resultados das próximas eleições. A redução é sentida até em Itabaiana, onde em eleições passada já se apostou até caminhões e propriedades rurais. Brincando, um itabaianense disse que, quando muito, estão apostando bicicletas e assim mesmo de segunda mão. Misericórdia!

Chá das cinco

E aí, você que é metido a intelectual, quantos livros dos imortais da Academia Sergipana de Letras enfeitam sua estante? De alguns é impossível encontrar qualquer obra nas melhores livrarias de Sergipe e do país. Será que as edições estão esgotadas? Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 31 de julho de 1919.