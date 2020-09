Sociólogo e ex-vereador, Camilo é Pré-Candidato a vereador em Aracaju

04/09/20

Aluno de Escola Pública, o ex-vereador Camilo Lula (PT) atuou no movimento estudantil secundarista nos grêmios estudantis do Colégio Municipal Presidente Vargas e Escola estadual Dom Luciano. Sua luta sempre foi pautada pelos direitos dos trabalhadores. Militante da luta pela reforma agrária (MST), também participou das mobilizações dos trabalhadores da construção civil, da indústria têxtil, dos garis, dos vigilantes, entre outras categorias. Fez parte da Frente Brasil Popular que luta pelo fortalecimento da democracia.

Camilo foi candidato a vereador pelo PT em 2016, obteve 1.943, sendo suplente assumiu o mandato de vereador na CMA de março de 2019 a janeiro de 2020. Durante esse período apresentou diversos projetos de lei, realizou sessões especiais, conseguiu aprovar a criação da Frente Parlamentar ambiental e incluiu através de emenda na Lei Orgânica Municipal de Aracaju a internet como direito fundamental.

Entre os principais projetos de lei apresentados:

– Inclusão de alimentos Orgânicos ou de base agroecológica na Merenda Escolar

– Prevenção a depressão em adolescentes

– Incentivo à agricultura urbana em terrenos ociosos

– Proteção às mulheres

– Distribuição gratuita de absorventes nas escolas

– Política Pública para Garantia e Ampliação dos Direitos das Pessoas com autismo

– Reciclagem de resíduos sólidos orgânicos

– Turismo Pedagógico nas Escolas Municipais

– Semana de Conscientização sobre a alimentação orgânica e agroecológica

– Combate ao superendividamento do consumidor

– Incentivo ao plantio de árvores frutíferas de pequeno porte na cidade de Aracaju

– Garantia da presença de doulas em maternidades, estabelecimentos de saúde e hospitais

– Proibição da cobrança de multas aos usuários de estacionamentos Audiências públicas realizadas:

– Impactos da Reforma Trabalhista nas relações de Trabalho em Aracaju

-Privatização dos Correios e suas consequências para o país.

– Os Impactos do derramamento do óleo no litoral sergipano Frentes parlamentares propostas:

– Frente Parlamentar em defesa do Meio Ambiente (Aprovada).

– Frente Parlamentar em defesa da Moradia Popular e do Direito à Cidade.

Atualmente está realizando plenárias virtuais temáticas para a atualização da plataforma política, foram realizadas:

– Ocupação da cidade: juventudes e luta por direitos, com a participação de coletivos de juventude.

– Saúde: com a participação do Senador Rogério Carvalho.

– Meio Ambiente, agroecologia e desenvolvimento urbano.

– Direito à cidade e planejamento urbano, com a participação de especialistas.

– Desafios da classe trabalhadora na atual crise econômica com a participação de João Pedro Stédile

– Democracia e combate ao fascismo com a participação de Emir Sader.

