ACUSADO DE TRÁFICO MORRE EM OPERAÇÃO DO COPE E DROGAS SÃO APREENDIDAS

04/09/20 - 12:38:53

Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) deflagraram operação para cumprir o mandado de busca e apreensão na residência de João Vitor Santos Santana, conhecido como “Gordinho 33”, 18. A ação policial foi realizada no bairro Rosa Elze , em São Cristóvão, na manhã desta sexta-feira, 4.

De acordo com o delegado André David, na ação policial foram apreendidos diversos entorpecentes na casa do suspeito. “Durante as buscas em um condomínio da localidade, foram encontrados aproximadamente 12 kg de maconha, 300 gramas de cocaína e pedras de crack. Além do material entorpecente, uma arma de fogo que estava em poder do suspeito”, citou.

O infrator reagiu à abordagem, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. João Vitor era investigado por diversos outros crimes praticados na região da Grande Aracaju. Durante a adolescência, ele foi apreendido pela prática de ato infracional semelhante a roubo. E era também suspeito da prática de atos infracionais semelhantes ao tráfico de drogas e a homicídio.

Fonte: SSP/SE