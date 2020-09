BOLETIM DO CORONAVÍRUS EM ARACAJU: 67 NOVOS CASOS CONFIRMADOS E DOIS ÓBITOS

04/09/20 - 05:45:47

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informa que até as 18h desta quinta-feira, 3, foram registrados 67 novos casos de Covid-19 na capital e dois óbitos. Sendo um homem com 81 anos, alzheimer, que veio a óbito dia 27/06; e uma mulher com 42 anos, obesidade, que veio a óbito dia 1º desse mês.

Dos novos casos confirmados, 36 são mulheres, com idade entre oito e 89 anos; e 31 homens com idade entre 14 e 79 anos.

A SMS informa ainda que, dois óbitos anteriormente registrados como sendo de Aracaju, após investigação epidemiológica, foi verificado que se tratam de casos do interior do estado. Com isso, sobe para 33.394 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 em Aracaju. Dessas, 199 estão internadas em hospitais; 1.321 estão em isolamento domiciliar; 31.189, que estavam infectadas já estão recuperadas; e 685 vieram a óbito.

Há 38 pacientes suspeitos internados, que aguardam resultados do exame.

Foram descartados 31.290 casos do total de 64.722 testes.