Centro Universitário Maurício de Nassau realiza VI Jornada de Radiologia

04/09/20 - 09:12:52

Evento reúne comunidade acadêmica, especialistas e público externo

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju realiza, nos dias 8 e 9 de setembro, a VI Jornada de Radiologia. O evento, que terá como tema os “Avanços e Inovações Tecnológicas na Radiologia”, é voltado para alunos da Instituição, mas também poderá ser acompanhado pelo público externo interessado na área.

A Jornada tem o objetivo de promover a interação não apenas dá comunidade acadêmica, mas também dos interessados na área – como técnicos ou tecnólogos de Radiologia. De acordo com o coordenador do curso de Radiologia da UNINASSAU Aracaju, o evento será o passo inicial para futuros encontros que venham a discutir as novas tendências do setor radiológico. “O encontro surge com o objetivo de promover uma discussão que permitirá a troca de conhecimentos sobre temas atuais da área com a comunidade acadêmica”, explica.

Este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, o evento será realizado de forma 100 % on-line. “Essa foi a saída encontrada para manter viva a nossa tradição de realizar o evento todos os anos. Contaremos com grandes nomes do meio da Radiologia, como os tecnólogos Wellington Oliveira, Renato Camargo e Emerson Pereira, além do doutor em Física, Rogério Vidal”, informou.

Os interessados em participar da VI Jornada de Radiologia da UNINASSAU, poderão realizar a inscrição por meio do site extensao.uninassau.edu.br. O evento é gratuito.

Fonte e foto assessoria