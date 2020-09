Codise auxilia empresas sergipanas na arrecadação e destinação de doações

04/09/20 - 13:19:40

Dezessete empresas do estado contribuíram com materiais, como álcool 70% em sua forma gel e líquido, jalecos, máscaras, luvas e aventais

Em meio à pandemia do novo coronavírus, a iniciativa privada uniu-se ao poder público e tem atuado na doação de insumos para prevenir e combater o vírus causador da Covid-19. Por meio do intermédio da Companhia do Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), dezessete empresas sergipanas contribuíram com diversos materiais, como álcool 70% em sua forma gel e líquido, jalecos, máscaras, luvas e aventais, que têm sido entregues à Secretaria de Estado da Saúde (SES), para destinação a hospitais públicos do estado.

O presidente da Codise, José Matos, informa que as doações vem em boa hora, e demonstra o comprometimento dos empresários sergipanos com a saúde e o bem estar da população. “Fiz questão de levar à secretária Mércia Feitosa a relação das empresas que têm contribuído com o estado, e que, mesmo com as dificuldades enfrentadas pelo ramo empresarial, não se omitiram em auxiliar os sergipanos neste momento”, frisa.

A secretária da Saúde, Mércia Feitosa, destaca a importância dessa colaboração para o Estado. “Durante a pandemia, a secretaria de Estado da Saúde percebeu o engajamento de diversos atores da rede privada, o que fortaleceu as nossas ações. Portanto, queremos agradecer a todos pelo gesto humanitário e de solidariedade em um momento tão difícil”.

Entre as empresas que já realizaram doações estão o Grupo Maratá, a DZC Indústria de Cosméticos, a Indústria Oriental, a ICB – Indústria e Comércio Barcha, a PB Farma, a Borges Espuma, a Serigytires, a JR Pré-moldados, a Policromia, a JCA Plásticos, a Norquímica, a RS Espetinhos, a Feijão Nota 10, a J.J.S Indústria, a Auraquímica, a MGCS Indústria de Cosméticos, a Indústria e Comércio de Estofados Bandeirantes e a CIN – Confecção Industrial do Nordeste.

