Dificuldade para ir às urnas

04/09/20 - 00:45:46

Diógenes Brayner

O clima não é de campanha eleitoral. Mesmo a apenas 60 dias do pleito, o termômetro está marcando abaixo de zero. Alguns candidatos aparecem mais que outros, muito lógico, mas não se percebe uma decolagem segura, com o trem de aterrissagem retornando ao interior da aeronave. Turbulências na subida e um grupo desanimado de eleitores dando força para que não aconteça uma catástrofe. Não se tem certeza da possibilidade de alguém já ter percebido marasmo igual, mas as eleições deste ano ainda não emocionam os próprios candidatos.

Em todo Estado é essa frieza, embora em cidades como Itabaiana e Lagarto as eternas divergências segurem a pré-campanha em meia embreagem. Claro que a Pandemia é a principal culpada por esse clima de melancolia. Não fosse o Covid-19 talvez houvesse outra sensação do eleitorado, que estaria praticamente a um mês do pleito, marcado para outubro. Esse tempo de excessivo medo, com máscaras escondendo parte do rosto, álcool em gel lambuzando as mão e receio de se aproximar das pessoas, fez com que um ato popular, que sempre teve efervescência, se tornasse em agonia para quem imagina ter que ir às urnas, eleger alguém em instante de tamanha insegurança.

Serão eleitores que levarão na cabeça lembranças tristes de familiares próximos mortos, muitos ainda com sequelas da doença adquirida, outros com pessoas suas nos leitos dos hospitais ou se recuperando em casa, tantos quantos desempregados e sem esperança de conseguir empregos, milhões deles endividados, milhares falidos, centenas que passaram a residir nas ruas por não poderem pagar aluguel e sem esperança de melhorar de vida. A sensação é de que estão muito próximos ao fim.

Com tantos problemas insolúveis e a vida em pandarecos ter que sair para votar em alguém para ocupar cargos que devem cuidar exatamente de tantas vítimas, realmente se torna um caso a pensar. Em nome de uma ‘nova política’, aparecem candidatos velhos, incompetentes e sem passar a imagem de que são capazes de ocupar o cargo que disputam, exatamente com o aval via voto de cada um do que restou da pandemia. Será sim uma eleição diferente, triste, sem expectativa, pouca euforia e até desengano, tanto que se avista uma larga abstenção, porque o sacrifício em que se transforma ir às urnas perderá naturalmente para a alegria de pagar a multa, não sair de casa e evitar contrair o vírus. Não será surpresa se tudo isso acontecer, porque está na cara de todos que votar neste momento passa a ser um sacrifício de quase nenhum retorno.

Perfil falso no whatsapp

Criaram um perfil falso no Whatsapp para o desembargador Roberto Porto e estavam utilizando-o para tentar subornar pessoas de grupos em relação a dinheiro.

*** Mandaram mensagem a um parente de Roberto pedindo que pagasse um boleto, porque ele estaria sem tempo.

*** O parente desconfiou, conversou com o marginal e disse-lhe, no final, que estava comunicando à Polícia. O whatsapp falso foi imediatamente desconectado.

*** Segundo a Polícia, estes Zap falsos estão sendo criados principalmente em grupos específicos de profissionais, porque todos se conhecem, mas alguns caem no golpe.

Quem assume a vaga

Ainda não há informação exata sobre quem assume a vaga do vereador Jason Neto (PDT). O próprio Sargento Vieira (Cidadania) explicou ao jornalista Max Augusto que seria ele.

*** Um fonte bem avisada da Câmara Municipal disse que Vieira não assumiria porque o mandato é do partido e ele pulou a “janela”, em janeiro, e filiou-se à sua nova sigla.

Quarto suplente

No final da tarde chega à informação de que o sargento Vieira saiu do partido fora do tempo e que o segundo suplente, Cícero do Cirurgia, também havia saído pela mesma janela.

*** O quarto suplente Heliomarto Abençoado teria sido convidado a ir à Câmara Municipal, para discutir sobre a posse. Ainda está para decidir se aceita ou não.

Discutir na Justiça

Segundo informa o presidente do Diretório Municipal do PDT, Evandro Galdino, quem deve assumir é o quarto suplente, Capitão Heliomarto, que está desfiliado do partido.

*** Como está na ativa, voltará a se filiar para assumir: “sobre isso o PDT está disposto a discutir na Justiça”, disse Evandro.

Saúde e desconstrução

O consultor de marketing Davi Leite discorda de que ganha as eleições deste ano “quem revelar trabalho e projeto”, como disse ontem a coluna Plenário.

*** “Discordo frontalmente”, disse Davi Leite, admitindo: “ganhará [às eleições] quem fizer o melhor discurso aos ouvidos do povo em dois setores: saúde e desconstrução do adversário”.

Almeida e Luis

O médico Luis Eduardo reclama que “novamente o pré-candidato Almeida Lima (PRTB) nem citado é por vocês como pré-candidato à Prefeitura de Aracaju. E o ‘esquecimento’ se da até com a chapa do PRTB”.

*** Segundo Luis, a chapa “foi a primeira a ser fechada, pois Almeida Lima foi o primeiro pré-candidato a ter o pré-candidato à vice-prefeito escolhido e que no dia 10 desse mês vai ser submetido à convenção do partido”.

*** Lembrou que “faz parte do bom jornalismo a correção do texto”. Luis Eduardo é o candidato à vice na chapa de José Almeida.

Apoio e convenção

O Republicanos realiza sua convenção na quinta-feira (10) e oficializa apoio à reeleição de Edvaldo Nogueira (PDT), à Prefeitura de Aracaju.

*** Ontem membros do Republicanos estiveram com o governador Belivaldo Chagas e disseram que a força política do PSD deve indicar o vice de Edvaldo, admitindo que os dois nomes – Katarina Feitosa e Jorginho Araújo – são bons.

Sobre Zé Franco

O ex-prefeito de Socorro, José Franco (DEM), já arrumou as malas e vai desembarcar no campo liderado pelo prefeito Padre Inaldo, para apoiar sua reeleição.

*** José Franco ainda não confirmou essa mudanças, diz que é candidato, mas circula a informação de que ele fará uma composição com o padre.

Lagarto: uma confusão

Por sete votos a seis, o diretório municipal do PT de Lagarto decidiu que não fará uma composição com o PSC, para apoiar a candidatura de Ibrahim Monteiro a prefeito, que tem o aval do pai, ex-prefeito Valmir Monteiro.

*** E foi mais longe: o PT também rejeitou a filiação da mulher de Valmir, que seria candidata a vereadora pelo partido em Lagarto.

Provoca disputa interna

Segundo ainda informações que circulam em Lagarto, os seis membros do Diretório Municipal do PT que votaram favorável à composição, teriam recorrido ao Diretório Estadual sobre a decisão.

*** O Diretório Estadual teria revogado a decisão e mantido o apoio a Ibrahim Monteiro a prefeito municipal.

Georlize em pré-campanha

A delegada Georlize Teles (DEM) estava visitando amigos ontem à noite e se mostrou animada para disputar a Prefeitura de Aracaju pelo carinho que vem recebendo também por ser aliada da senadora Maria do Carmo Alves.

*** Disse que tem o apoio dos 36 candidatos a vereador e revelou que o vice está sendo conversado, mas não definido. A convenção do partido será dia 15.

Decisão do Patriotas

O Patriotas deixou para segunda-feira a decisão sobre quem vai apoiar para prefeito. Os pré-candidatos a vereador estão refletindo para escolha do nome. Segundo o presidente regional do partido, Uezer Márquez, a preferência está bem dividida.

*** A tendência é favorável a Georlize Teles, do DEM. Inclusive ela recebeu vários telefonemas de pré-candidatos do Patriotas já lhe confidenciando apoio.

Notícia da meia-noite

Chega à informação que o publicitário Lúcio Flávio (Avante) desistiu da candidatura a prefeito de Aracaju e que deve anunciar isso publicamente hoje.

*** O Avante deve ficar sem candidatura majoritária e vai liberar os pré-candidatos a vereador para apoiarem quem quiser.

Uma boa conversa

Priscila Felizola – Para refletir: Se as pessoas dessem menos desculpas, e trabalhassem mais, talvez as coisas fossem diferentes.

Xico Sá – Grupo de mídia evangélica é um dos que mais dissemina desinformação, dizem pesquisadores.

Sertão frio – Setembro chega com um frio de 14 graus no alto sertão sergipano. Nunca houve tão baixa temperatura na região.

Não interfere – O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) conversa sobre a escolha do seu vice, mas prefere não interferir porque acha que o PSD é que vai indicar.

Clovis Silveira – Falar sobre sempre será a porta de entrada para nós mesmos e de saída para aquilo que nos força ser o que não queremos!

Sobre Lava Jato – Está sendo programada para domingo uma carreata contra “o fim da Operação Lava Jato”. Não tem aval de Lula e nem de Bolsonaro.

Terra – Em queda, a pandemia no Brasil tem 834 mortes e mais 43 mil casos em período de apenas 24 horas.

Deu na Veja – Use máscara para fazer sexo, recomenda autoridade de saúde do Canadá mesmo quando há um pequeno alívio na pandemia.

Revista Fórum – Fundações partidárias propõem alternativas à política econômica neoliberal e recessiva de Bolsonaro.