FECOMÉRCIO: SEMANA BRASIL É OPORTUNIDADE PARA LOJISTAS E CONSUMIDORES

04/09/20 - 12:46:06

As empresas do comércio de bens, serviços e turismo de Sergipe, estão com alta adesão à campanha “Semana do Brasil”, desenvolvida pelo Governo Federal e apoiada pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac. Entre os dias 3 e 13 de setembro, a ação visa estimular ofertas e promoções por parte dos lojistas, oferecendo boas oportunidades de compra para os consumidores sergipanos. Com isso, por meio do aumento de vendas nas lojas, se estimula a recuperação da economia, criando boas oportunidades de negócio para os consumidores e empresários.

Com a alta oferta de produtos com descontos para o público, os lojistas têm na Semana do Brasil uma ótima oportunidade de elevar as vendas e promover a recuperação de seus negócios. Haja vista que, as lojas do comércio passaram quatro meses fechadas, devido às circunstâncias provocadas pela pandemia do coronavírus. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, destaca que a Semana do Brasil é um momento importante para os empresários, que irão aumentar suas vendas e consumidores que terão boas ofertas para as compras, estimulando a volta do consumidor às lojas.

“A semana do Brasil é um sucesso desde o ano passado, quando aconteceu pela primeira vez. Deu bons resultados nas vendas do comércio e foi muito boa para os consumidores que compraram produtos mais baratos e com bons descontos. Isso irá se repetir neste ano, pois as pessoas estão voltando ao comércio e a campanha acontece num momento importante, que é a recuperação da economia depois de tanto tempo fechado por causa da pandemia. Toda a cadeia do comércio está envolvida nessa iniciativa, oferecendo o melhor de seus produtos a preços convidativos para o público. O momento de fazer boas compras é agora. E isso vai fazer com que as lojas possam seguir o caminho da recuperação, com o foco de aumentar os negócios e gerar emprego e renda para as famílias”, destacou.

Neste ano, as lojas estão atendendo os critérios de biossegurança no combate ao coronavírus, portanto o período da campanha de promoções está sendo maior, com dez dias no total. Lojas do Centro Comercial, galerias, shoppings centers e prestadores de serviços estão criando excelente chances de compras para o consumidor. Muitas lojas do setor de comércio de alimentação, produtos eletrônicos, móveis e eletrodomésticos, supermercados, brinquedos, vestuário e beleza, além de outras atividades estão participando da campanha. O empresário Fábio Andrade valorizou a campanha e disse que ao receber a informação da Fecomércio, aderiu e está dando descontos exclusivos nos produtos e serviços de seu centro de beleza.

“No ano passado vendi bastante em minha loja, neste ano começamos ontem a Semana do Brasil e já percebi um aumento das vendas do dia. Estou oferecendo descontos nos produtos que vendemos e serviços de beleza que realizamos aqui, com uma boa participação do público. Certamente teremos um excelente período de vendas, que vai nos dar mais fôlego na recuperação dessa pandemia”, comentou.

Fonte e foto assessoria