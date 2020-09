LDO: Emenda Aditiva de Diná com foco na recuperação econômica é aprovada

04/09/20 - 06:45:28

Propositura da parlamentar tem como objetivo apoiar a economia no período pós-pandemia

A Assembleia Legislativa de Sergipe votou, na tarde desta quinta-feira (03), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021. Entre as mais de 40 emendas apreciadas hoje, foi aprovada, por unanimidade, a propositura de número 25, de autoria da Deputada Diná Almeida (PODE), que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento econômico no Estado pós-pandemia.

A Emenda da parlamentar tobiense, que também é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Micro e Pequenos Empreendedores de Sergipe, tem como objetivo assegurar programas e projetos que visam apoiar o comércio em geral, indústrias, grandes e pequenos empreendedores, aprimorando ações estratégicas para recuperação e retomada do crescimento socioeconômico, em resposta aos impactos causados pelo novo coronavírus.

Diná destaca que sua propositura ajudará o Governo na retomada da economia. “A reabertura dos negócios apenas começou e nós sabemos o quão difícil está sendo. A Emenda aprovada vem colaborar com o Governo de Sergipe, para planejar e executar novas estratégias, em todos os setores econômicos. Juntos vamos superar as dificuldades e os danos causados pelo novo coronavírus!”, disse.

A pandemia agravou ainda mais a crise econômica de Sergipe, trazendo impactos socioeconômicos em todos os setores. Durante o período de isolamento social, mesmo com os auxílios ofertados, tanto pelo Governo Federal quanto o Estadual, muitas empresas encerraram suas atividades, o que resultou no aumento do desemprego.

Para Diná, é papel dos parlamentares trabalhar para ajudar a reduzir os impactos da Covid-19. “Todos os deputados têm como obrigação trabalhar para melhorar a vida dos sergipanos, principalmente em momentos de crise como o que estamos passando. Fomos eleitos para isso e, neste momento em que Sergipe mais precisa, estou ao lado do povo. Tenho feito proposituras que visam mitigar os danos da pandemia, para que possamos sair o quanto antes dessa situação difícil”.

por Ascom Parlamentar