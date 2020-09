Meteorologia prevê tempo encoberto e chuvas em Sergipe

04/09/20 - 12:54:46

Previsão de ventos intensos em todas as regiões com velocidade de 12m/s a 15m/s e ondas de até 2,5 metros.

O Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe (CMS) prevê que o fim de semana será de tempo fechado e com possibilidade de chuva para todo o estado. O feriado da independência do Brasil, 7 de setembro, também deve ser de céu encoberto e possibilidade de chuva em todas as regiões de Sergipe. As temperaturas para o fim de semana prolongado, também, estarão mais baixas, com mínimas que ficarão em 17 a 19 graus e ventos intensos, que podem provocar ondas de até 2,5 metros de altura.

Para esta sexta-feira (04) e sábado (05), o tempo deve ficar encoberto, com chuvas desde o litoral Norte até o Agreste, entrando no Alto Sertão, bem como pelo litoral Sul, deslocando-se para região Centro Sul do estado. O vento deve chegar do Sudeste, com velocidade de 12m a 15m/s, sendo mais intenso no fim de tarde, noite e madrugada em todas regiões de Sergipe.

Segundo o meteorologista do CMS, Overland Amaral, a previsão é de possibilidades de chuva, principalmente, no litoral Sul, com condições de chuva na parte Norte, Centro e em torno dos municípios de Nossa Senhora da Glória, Graccho Cardoso, Nossa Senhora das Dores, Cumbe, e Aquidabã, onde apresentará condições de chuvas. “A tarde de sábado será nublada com chuvas no litoral Sul, nos municípios de Estância, Itaporanga, Indiaroba e Cristinápolis. Já a noite será de tempo encoberto em todas as regiões”, observa Overland.

No domingo, o tempo estará encoberto com chuva desde a Grande Aracaju, deslocando- se para o Centro Agreste. Ao amanhecer, o tempo continuará encoberto em todas regiões com chuvas, com concentração na Grande Aracaju. Já à tarde, na região Agreste e Litoral sergipano, o tempo ficará encoberto com chuvas na região Oeste e Noroeste do estado de Sergipe. A manhã da segunda-feira (07), feriado, terá tempo encoberto pela manhã na região Centro Norte do estado, bem como, na Grande Aracaju. Na tarde e noite, o tempo ficará encoberto em todas regiões do estado.

Fonte e foto assessoria