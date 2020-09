NOVOS NOMES SURGEM PARA A VAGA DE JASON: TENENTE HELIOMARTO E SUB EDGARD

04/09/20 - 11:30:49

Continua a dúvida sobre quem irá assumir a vaga deixada por Jason Neto na Câmara de Aracaju. A informação passada pelo sargento Vieira (Cidadania) é de que a vaga seria dele, porém o PDT já informou que irá pleitear a vaga, já que Vieira saiu do partido fora do prazo.

Na tarde da quinta-feira (03) apareceu o nome de Cícero do Cirurgia, porém as informações são de que ele também havia saído pela mesma janela, ou seja, fora do prazo legal. O outro que também se desligou, foi Ricardo Silva.

Há ainda um outro nome, ou seja, o quarto suplente que é o subtenente Edgard Menezes. O militar disse que foi informado pela assessoria da CMA sobre a situação, porém disse que também está analisando.

Já o quinto suplente, é o tenente Heliomarto Abençoado e que poderá assumir a vaga, caso o subtenente Edgard, não queira assumir. Heliomarto diz que está analisando a situação