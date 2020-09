OBJETOS LANÇADOS NA REDE ELÉTRICA PODE PROVOCAR INTERRUPÇÃO DE ENERGIA

04/09/20 - 05:48:20

As ocorrências este ano tiveram um aumento de 17%

Além de ser considerado dano ao patrimônio público, lançar objetos na rede elétrica ou praticar algum tipo de vandalismo que danifique a estrutura do poste, fiação ou equipamentos como disparar tiros, arremessar arames, sapatos e objetos em geral, é um ato criminoso e muito perigoso. A ação provoca situação de risco à vida, pois pode causar rompimento de cabos energizados, curto-circuito, além de comprometer o fornecimento de energia da região.

O número de ocorrências envolvendo objetos estranhos na rede elétrica, dentro da área de concessão da Energisa Sergipe, aumentou 17% em 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. Se considerarmos os últimos 3 anos, foi registrada uma média de 350 ocorrências anualmente e, de janeiro a agosto, o número está em 225.

Segundo o Gerente de Operações da Energisa Sergipe, Thiago Martins, dentre os casos que estão chamando mais atenção, estão os de disparos de arma de fogo atingindo a rede elétrica. “Nos últimos meses foram encontrados 5 cabos danificados por projéteis, 4 na capital e 1 em Propriá, no interior do estado. As pessoas precisam se conscientizar e entender o risco que este ato causa tanto para a segurança de toda a sociedade quanto para o fornecimento de energia”, explica.

De maneira geral, de janeiro a agosto deste ano, foram registradas mais de 600 ocorrências de interrupções no fornecimento de energia causadas por ações de terceiros ou objetos lançados na rede elétrica, incluindo tiros, sapatos, pipas, balões, colisões em postes, vandalismo, podas, roubo de condutores e ligações clandestinas, atingindo mais de 345 mil clientes. Os casos de pipa, por exemplo, de janeiro até agora já superaram o número de ocorrências dos 12 meses do ano passado. Enquanto em 2019 foram 92, este ano o número já chegou a 106.

SERVIÇO

Presenciou algum ato de vandalismo ou viu objetos presos à rede elétrica? Informe imediatamente à Energisa. O atendimento pode ser realizado pelo telefone 0800 079 0196, aplicativo Energisa On, site www.energisa.com.br ou pelo WhatsApp, por meio de mensagem para a GISA: o número é (79) 98101-0715.

Fonte e foto assessoria