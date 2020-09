POLÍCIA PRENDE COMPANHEIRO DA ADOLESCENTE MORTA NA ZONA RURAL DE SIMÃO DIAS

04/09/20 - 14:55:11

O companheiro da adolescente Ana Paula Santana de Jesus, 14, que foi morta no povoado Raposa, na zona rural de Simão Dias foi preso pela Polícia Civil. O crime ocorreu no dia 31 de julho. Adriano Ribeiro Freitas, 39, foi detido em cumprimento a mandado de prisão temporária. A detenção foi realizada durante a tarde dessa quinta-feira, 3.

De acordo com o delegado Clever Farias, a vítima estava junto ao companheiro, que prestou depoimento no dia do crime. Adriano alegou que o casal teria sido abordado por dois homens encapuzados, que anunciaram um roubo e que culminou na morte da adolescente.

“A versão apresentada por Adriano não condiz com a realidade. Está repleta de fatos improváveis de terem acontecido e contradições com as provas testemunhais e periciais colhidas ao longo da investigação, resultando na representação pela prisão temporária de Adriano em razão da suspeita de envolvimento deste no crime”, destacou.

Até o momento, foram colhidos 11 depoimentos de testemunhas. No decorrer do procedimento investigativo, foi realizada, pela Criminalística, a perícia de sangue latente, visando revelar vestígios de sangue na residência do casal e em um automóvel utilizado por familiares de Adriano para ir no local do crime.

A Polícia Civil continuará com as diligências para elucidar a autoria do crime que vitimou a adolescente. “Neste sentido, requisitamos a realização da reprodução simulada do crime, que está sendo planejada pela Criminalística e será realizada nas próximas semanas”, pontuou o delegado.

Fonte e foto SSP