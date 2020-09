POLÍCIA FEDERAL APURA DISTRIBUIÇÃO DE DINHEIRO FALSO EM ARACAJU

04/09/20 - 06:37:56

Na noite desta quinta-feira (03.09), a Polícia Federal lavrou auto de prisão em flagrante em desfavor de dois jovens pelo crime de moeda falsa.

A iniciativa ocorreu em razão de ação de policiais militares lotados no GETAM, os quais abordaram um rapaz que estava numa praça da Avenida Maracaju e que demonstrou nervosismo ao avistar a guarnição. Em poder do jovem, foram encontrados 550 reais em cédulas falsas. Na mesma oportunidade, o mesmo rapaz relatou aos policiais que pretendia receber outros 2 mil reais em cédulas falsas de um jovem que o estaria aguardando no bairro Aeroporto.

Os militares foram ao encontro desse segundo jovem e, após localizarem-no no ponto de ônibus situado em frente ao aeroporto, encontraram 2 mil reais em cédulas falsas sob sua posse. Ato contínuo, o jovem disse que detinha outras cédulas falsas na respectiva residência e franqueou a entrada dos policiais. Em casa, ele fez uso de uma chave de fenda para abrir seu aparelho de som, de onde retirou várias outras notas falsas. Disse ainda que recebera todas as cédulas falsas pelo Correios, sem especificar seu fornecedor.

Conduzidos para a sede da Polícia Federal, os dois jovens foram autuados em flagrante pelo crime de moeda falsa e recolhidos ao sistema prisional, estando agora à disposição da Justiça.

As notas falsas, em um total de 11.600 reais, foram apreendidas e a investigação prosseguirá para se apurar a participação de outros envolvidos na ação criminosa.

Fonte e foto CS/Polícia Federal/Sergipe