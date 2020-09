PROS e PT formam a nova frente de esquerda que vai disputar as eleições em Aracaju

04/09/20 - 21:59:03

A confirmação da aliança PT e PROS aconteceu nesta sexta-feira (04), na sede do Partido dos Trabalhadores. Esta aliança, que foi recebida com entusiasmo em Nossa Senhora do Socorro, se repete com o mesmo otimismo em Aracaju.

– ”Nós estamos chegando para mudar, para fazer a diferença. A semelhança entre PT e PROS é a militância que é guerreira, e vamos com tudo! Esse casamento há de perdurar”, anunciou o presidente PROS em Sergipe, Sérgio Viana.

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, foi o primeiro a fazer as honras desta parceria. ”A chegada do PROS é muito importante para o PT. Um partido que teve a coragem de se posicionar, e chega para andarmos juntos!”_ , comemora ele.

Rogério Carvalho também comentou o burburinho político criado com o anúncio desta aliança: ”Palanque grande demais significa pouco pro povo. Palanque enxuto, consistente e que tem lado, aqui, você pode acreditar! E vai sair coisa boa para a população.”_

O pré-candidato do PT à Prefeitura de Aracaju, ex-deputado Marcio Macedo admite que proposta dos dois partidos de esquerda cria uma nova frente ampla e competitiva para as eleições em Sergipe, a partir de Aracaju. “Um movimento político que já aconteceu no passado”, como lembrou Silvio Santos. coordenador da pré campanha de Márcio.

– Nós já vivemos isso na história. E todo mundo dizia a mesma coisa. Era uma frente de esquerda que surgia pequena e fez a diferença na política de Sergipe, disse Silvio.

A ideia foi reforçada pelo pré-candidato a prefeito de Aracaju Márcio Macedo. ”Essa aliança tem consistência: política, ideológica e nacional. É um time que já anda junto ao longo dos anos. E agora, junto com o PT, vamos chegar à Prefeitura de Aracaju.”

A identidade na trajetória dos dois partidos foi lembrada na fala do pré-candidato a vereador em Aracaju pelo PT Joel Almeida. “A unidade PROS e PT significa o retorno da política pública de qualidade para a nossa capital.” Já o presidente do PT de Sergipe, deputado João Daniel, destacou que se inicia um novo cenário que favorece o povo que precisa de amparo.

– ”Numa eleição ganha quem tiver capacidade de levar mensagem e projeto! PT junto com o PROS têm toda a capacidade para vencer e ir mais longe de mãos dadas com o povo, disse João

A candidatura do Partido dos Trabalhadores em 24 cidades sergipanas é o espelho de que o povo quer de volta a esperança que Lula devolveu aos mais pobres.”Estamos de volta! Foram necessários 16 anos sem Aracaju ter uma candidatura petista que tem uma simbologia de cuidar das pessoas. O povo que foi historicamente excluído da gestão da nossa capital,” constatou o presidente municipal do PT de Aracaju, Cássio Murilo.