PSD confirma a pré-candidatura de Katarina Feitoza, como vice de Edvaldo Nogueira

04/09/20 - 15:29:25

Após o governador Baivaldo Chagas (PSD) afirmar que iria participar do pleito eleitoral deste ano e que dará “palpite em tudo, mas sem impor nada”, o PSD decidiu nesta sexta-feira (04) confirmar o nome da delegada Katarina Feitoza como vice na chapa de Edvaldo Nogueira (PDT).

A decisão foi tomada pelo deputado federal Fábio Mitidieri e pelo ex-secretário Jorge Araújo Filho, que resolveu retirar seu nome da disputa para manter a união do grupo.

Para Jorginho, “esse é um gesto político, para não deixar projetos individuais se sobreporem ao projeto coletivo que foi vitorioso até aqui”.

Já o deputado federal Fábio Mitidieri “passada a etapa de discussões, definimos juntos aos amigos do PSD, de forma madura e consensual, pela indicação do nome de Katarina Feitoza para pleitear a vaga de vice na chapa da pré-candidatura à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira. O PSD é uma família e nada nos dividirá. As discussões e disputas internas são democráticas e nos fortalecem enquanto partido. Sairemos unidos e para a disputa das eleições”.

Foto Divulgação