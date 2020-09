PT, de festejado a renegado

04/09/20 - 08:14:57

Por Adiberto de Souza

Foi-se o tempo em que todo partido dito progressista queria se aliar ao PT na disputa pela Prefeitura de Aracaju. Os filiados mais maduros devem sentir saudade da época em que a sigla era estrelada pelo saudoso Marcelo Déda. Naqueles idos, a porta da legenda vivia cheia de pretendentes a uma aliança política. Em 2004, por exemplo, Déda disputou a reeleição em Aracaju numa coligação formada pelo PT, PC do B, PCB, PSB, PMN, além de ter o apoio dos PTB, PL, PSDB e PTN. Hoje, os petistas procuram, sem sucesso, um partido disposto a indicar o candidato a vice na chapa encabeçada por Márcio Macedo. Descrente que alguma sigla ainda se interesse pela oferta, o prefeiturável até já admite ir para a disputa com uma chapa “puro sangue”. Esta é uma das tantas dificuldades que o PT enfrentará na disputa eleitoral de Aracaju. Mesmo contando com um puxador de votos como Lula da Silva no palanque, o prefeiturável Márcio Macedo terá que se virar nos 30 para chegar ao 2º turno, se houver. Renegado pelas demais tendências políticas e sem um discurso que empolgue, o PT pode até usar a frase “o partido da estrela solitária” como slogan de campanha. Misericórdia!

Pia batismal

Os partidos que apoiam a prefeiturável Danielle Garcia (Cidadania) realizam convenções no próximo domingo. Além da legenda da pré-candidata, os PSB, PL e PSDB vão reunir seus delegados para sacramentar a aliança política em torno da delegada. Feito o batismo da candidatura, as quatro legendas iniciarão a campanha apostando na hipótese de polarizar com o prefeito e candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PDT). Marminino!

Avante indefinido

O Avante ainda não decidiu se disputará a Prefeitura de Aracaju. Segundo Clóvis Silveira, presidente da legenda em Sergipe, o projeto só se viabilizará se outro partido indicar o candidato a vice: “Não iremos para a disputa com uma chapa puro-sangue”, afirma Silveira. Caso não consiga fazer uma aliança, o Avante vai para a campanha apenas com uma chapa proporcional. Já não tão otimista como antes, o prefeiturável Lúcio Flávio revela que sua candidatura só será definida na convenção. Ele nega que tenha desistido da empreitada. Ah, bom!

Bico seco

Toda zona sul de Aracaju está sem água tratada nas torneiras. A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) explica que suspendeu o abastecimento para realizar serviços de manutenção na rede. Mais de 40 bairros da capital vão ficar sem água até o final da tarde, isso se os serviços transcorrerem dentro do previsto. A Deso comunica que os casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 08000790195. Então, tá!

Homenagem a Jason

O futuro Centro de Excelência para Doenças Respiratórias do Ipesaúde será batizado de jornalista Jason Neto. O comunicador e vereador por Aracaju morreu na última quarta-feira, vítima de um infarto. Segundo o governador Belivaldo Chagas (PSD), a homenagem é mais do que justa, pois Jason foi servidor de carreira do Ipesaúde por cerca de 30 anos. Localizado na sede do Instituto, em Aracaju, o novo Centro vai atender portadores da Covid-19, que tiveram sequelas, e outras doenças respiratórias. Legal!

Pesquisa suspensa

Pela segunda vez, a Justiça suspendeu a divulgação de uma pesquisa eleitoral feita em Capela. O Podemos propôs a proibição da consulta sob a alegação de que ela não atendeu os requisitos legais em sua composição. Na liminar, a magistrada estipula multa de R$ 50 mil “para a hipótese de descumprimento ou novo registro da mesma pesquisa”. Home vôte!

Gastança autorizada

A Assembleia rejeitou a emenda do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) que congelava os orçamentos do próprio Legislativo, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual e do tribunal de Contas de Sergipe. Isso significa dizer que estes entes públicos poderão majorar ao bel-prazer seus gordos orçamentos para 2021. Hoje, o sergipano desembolsa anualmente R$ 539 milhões para bancar o TJ e R$ 229 milhões para a Assembleia. O MPE e o TCE gastam, respectivamente, R$ 202 milhões e R$ 144 milhões. Ô vidão!

Novo pedido

O governador Belivaldo Chagas (PSD) convenceu o Republicanos a apoiar a reeleição do prefeito de Socorro, Padre Inaldo (Progressistas). O convencimento ocorreu ontem, durante audiência concedida por Chagas ao pastor Heleno Silva. O reverendo esteve em Palácio para confirmar o apoio da legenda à reeleição do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Aliás, para aderir ao projeto do pedetista em atendimento a um apelo de Belivaldo, o Republicanos rifou a pré-candidatura do pastor Jony Marcos. Isso é que é fidelidade de uma legenda ao governador. Misericórdia!

Lenga-lenga

E o Patriota segue com sua lenga-lenga sobre quem deve apoiar para prefeito de Aracaju. Primeiro, o partido ensaiou lançar a candidatura majoritária da vereadora Emília Corrêa, porém a moça preferiu disputar a reeleição. Agora, a direção do Patriota vive a indecisão sobre qual rumo seguir. Entre os filiados, contudo, existe quase uma certeza de que a legenda só não apoiará a delegada Georlize Teles (DEM) se esta desistir de disputar a Prefeitura da capital. Aguardemos, portanto!

100 velinhas

Quem merece muitos vivas, bolo e guaraná é seu Antônio do Boteco. Este cidadão de bem e do bem acaba de completar 100 anos muito bem vividos. Batizado Antônio Francisco e devoto de Santo Antônio ele foi o primeiro morador do Conjunto residencial Agamenon Magalhães, o mais antigo de Aracaju. Lúcido, este líder comunitário sempre batalhou para melhorar o lugar onde vive. Parabéns, seu Antônio!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta do Povo, em 5 de agosto de 1925.