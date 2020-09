Rosman Pereira destaca importância da Avenida Perimetral para a região Oeste de Aracaju

04/09/20 - 05:50:55

O pré-candidato a vereador de Aracaju, Rosman Pereira, destaca a construção da Avenida Perimetral Oeste como uma grande obra estruturante necessária para melhoria do trânsito nas regiões interligadas. O projeto que visa a construção de uma avenida que inicia no bairro Lamarão e segue até a Avenida Santa Gleide, já vem sendo discutido pela Prefeitura de Aracaju e Rosman garante apoiá-lo no legislativo.

“Quero atuar na Câmara Municipal em parceria com a Prefeitura, buscando apoiar projetos como esse, e sendo um elo entre a comunidade e o governo municipal. Essa obra poderá desafogar o trânsito da Avenida Euclides Figueiredo, que já se encontra estrangulada, facilitando, inclusive, o acesso a Nossa Senhora do Socorro”, destaca o pré-candidato a vereador de Aracaju.

Propor ações e defender projetos que tragam benefícios à população também é papel do vereador, e Rosman Pereira tem demonstrado estar atento a projetos que melhorem a mobilidade urbana e que proporcione qualidade de vida aos aracajuanos.

Ascom / Rosman Pereira