SAMUEL CARVALHO REALIZA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA DO CIDADANIA EM SOCORRO

04/09/20 - 16:10:57

Será realizada na próxima segunda-feira (7), a Convenção partidária do Cidadania 23 de Nossa Senhora do Socorro. Na oportunidade, o partido vai tratar sobre a coligação para a eleição de prefeito e vice e a escolha dos candidatos a vereadores nas eleições deste ano. A reunião acontecerá no SESI da cidade durante todo o dia da Independência do Brasil.

Conforme a assessoria, o presidente do diretório municipal do Cidadania, Dr. Samuel Carvalho, diz que o Socorrense almeja por mudança no cenário político, uma vez que conversando com moradores de diversos pontos da cidade, há uma insatisfação muito grande em relação aos serviços que estão sendo prestados. “Estamos nas ruas fiscalizando o poder público e temos observado insatisfação da população com a falta de saneamento básico, estrutura nas ruas, escolas e postos de saúde. Vemos muita ineficiência nos serviços prestados à população e a falta de fiscalização nos contratos junto à prefeitura. Vemos moradores esquecidos pela gestão, por isso necessitam de políticos que se comprometam pelo povo e que sejam novos na gestão, pois os que passaram não mostraram para que veio”, pontuou.

O Cidadania adotará todas as regras de biossegurança para realização da convenção. “Ainda estamos vivendo no meio de uma pandemia, por isso estamos seguindo todas as recomendações de segurança, respeitando sempre os protocolos estabelecidos. Haverá controle de acesso na entrada, disponibilidade de álcool em locais estratégicos do evento, distanciamento entre as cadeiras e obrigatoriedade no uso de máscara”, afirmou o presidente do diretório municipal.

Pré-candidato

Dr. Samuel Carvalho que concorre ao cargo do executivo municipal comentou sobre o processo eleitoral “O Cidadania de Socorro vai concorrer com uma chapa completa de vereadores. Vamos fazer um grande debate com a população apontando para uma nova forma de administrar nossa cidade”, concluiu.

Fonte e foto assessoria