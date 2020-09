Colaboradores da Sergas passam por testes da Covid-19

05/09/20 - 08:22:53

Novas atitudes na Companhia inclui testagem dos trabalhadores

Durante os dias 1 e 2 de setembro a Sergas realizou mais uma rodada de exames sorológico entre os colaboradores que estão em serviço presencial, inclusive, aqueles que prestam serviços a companhia. Ao todo, 65 testes foram realizados esta semana e 167 ao longo do período de pandemia.

A atividade foi discutida nas reuniões semanais do Conselho de Prevenção e Combate a COVID-19, criado pela Sergas, sendo aprovada essa metodologia de testagem pela diretoria executiva da companhia. A escolha do tipo de teste (sorologia) seguiu as orientações do departamento de saúde, tendo a escolha do laboratório sido feita, através de uma licitação.

Os exames estão sendo realizados mensalmente ou em caso de algum trabalhador apresentar sintoma. Para realização dos exames, os profissionais do laboratório realizam a coleta do material na sede da companhia, divididos em dois grupos de trabalhadores durante dois dias, para não ocorrer aglomeração, obedecendo todos os critérios preconizados pelas autoridades sanitárias.

Para o diretor presidente da Sergas, Valmor Barbosa, este tipo de cuidado é importantíssimo com o trabalhador. “Logo após o decreto do Governo do Estado de Sergipe no mês de março, a Sergas instituiu um comitê para elaborar um plano de contingência de combate a COVID-19 e várias medidas foram adotadas e aprovadas pela diretoria dentro desse plano”, explica.

Entre as medidas adotadas, o diretor presidente frisa o encaminhamento do grupo de risco para o teletrabalho, distanciamento entre estações de trabalho, uso de veículos da companhia em serviço de forma individualizada, higienização de toda a sede nos finais de semana, folhetos e comunicações com orientações de como proceder para prevenir o contágio do coronavírus, além da oferta de álcool gel e máscaras a todos os trabalhadores, e dispenser com álcool gel nos ambientes da sede. “Nosso objetivo é sempre proteger a saúde e a integridade do trabalhador, sem interromper em momento algum os serviços prestados pela companhia a qual é classificada como de atividade essencial”, explica Valmor.

Para o técnico de operação e manutenção da empresa, Márcio Martins, essa iniciativa da Sergas é muito importante. “Vejo com muito bons olhos essa atitude da companhia em oferecer a oportunidade de estarmos sendo testados. É uma forma de tranquilizar, não só nós trabalhadores, mas também nossos familiares e nossos clientes, os quais são inevitáveis termos algum tipo de contato. Esse tipo de prevenção por parte da Sergas reflete a sua preocupação com a valorização e bem estar do trabalhador, num momento tão difícil como este que estamos enfrentando”, reconhece Márcio.

Por: José Castilho

Foto: Rodrigo Cunha