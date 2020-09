Fina Estampa- Tereza Cristina foge da cena do crime e pede prova de lealdade a novo aliado. Vilã atirou sem querer no ex-marido

Tereza Cristina (Christiane Torloni) atirou em René (Dalton Vigh). Desesperada com o acidente, a ricaça liga para Álvaro (Wolf Maya) e exige uma prova de lealdade do primo. “Ele não disse que podia contar com ele? Está na hora de provar”, diz a si mesma, antes de pedir ajuda.