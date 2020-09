GOVERNO DO ESTADO VAI INTENSIFICAR FISCALIZAÇÕES NESTE FERIADÃO

05/09/20 - 09:24:11

Objetivo é garantir o cumprimento do decreto governamental, que determina dias e horários de funcionamento de estabelecimentos, bem como regras e higienização e distanciamento social

Com o objetivo de garantir o cumprimento das normativas de segurança e de saúde no combate ao novo coronavírus, o Governo do Estado vai intensificar as fiscalizações durante este fim de semana dos dias 05 e 06 de setembro, bem como no feriado da próxima segunda-feira, 07.

A Polícia Militar, por meio do Comando de Polícia Militar da Capital (CPMC), irá percorrer diversas áreas da capital, que costumam reunir uma maior quantidade de pessoas, para reforçar o cumprimento do decreto governamental de número 40.615 (15 de junho de 2020).

A intenção é reforçar o que diz respeito aos dias e horários de funcionamento de estabelecimentos, bem como para evitar e/ou desfazer a formação de possíveis aglomerações em pontos constantemente fiscalizados, como a região da Cinelândia e as imediações do Farol do bairro Farolândia.

“São localidades onde há constante aglomeração nos fins de semana. A CPMC tem operação já em andamento desde a quinta-feira (03) e continuará no final de semana para evitar aglomerações e também abusos sonoros”, explicou o comandante da Polícia Militar da Capital, Coronel Neto.

Cumprimento do decreto governamental

De acordo com o documento, os bares e restaurantes podem funcionar de terça a domingo, das 6h às 22h, com restrição para entrada de novos clientes a partir deste horário, no entanto, os clientes que já estiverem dentro do estabelecimento podem permanecer até encerrar seu consumo. Os estabelecimentos também devem respeitar diversas regras no que diz respeito ao distanciamento social e higienização de ambientes.

Para garantir o cumprimento do que compete à área da Saúde, durante toda a semana, as equipes de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde (SES) também atuaram no sentido de fiscalizar bares e restaurantes tanto da capital, como também das cidades do interior do estado. Foram realizadas ações em diversos bairros, assim como em praças de alimentação de centros comerciais.