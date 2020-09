Lúcio Flavio disputa prefeitura de Aracaju pelo Avante, com aval de Damares e empresários

05/09/20 - 12:57:14

O coordenador do Brasil 200 em Sergipe, publicitário Lúcio Flávio, pode ser lançado candidato a prefeito de Aracaju pelo Avante, depois de reuniões realizadas em Aracaju com o presidente regional do partido, Clóvis Silveira. Lúcio teria até quarta-feira passada, dia 03, para apresentar condições de pré-candidatura, porque a legenda não avaliou condições eleitorais dele disputar o mandato.

Na quinta-feira, com um toque daministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Lima, que coordena algumas candidatura a prefeito no Nordeste, o nome de Lúcio Flávio foi fortalecido e deve ser lançado oficialmente durante convenção do partido no sábado (12).

Também na quinta-feira, através de videoconferência, empresários de pequeno e médio portes de Aracaju fizeram reunião e indicaram o nome de Lúcio Flávio, que teria o aval de um grupo de bolsonaristas de Sergipe. O Avante não teria condições de bancar uma campanha a prefeito e vai utilizar verbas para eleger vereadores de sua chapa à Câmara Municipal, mas os empresários disseram que podem financiar a campanha. Entre os empresários havia um procurador da República.