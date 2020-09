PT e Rede continuam conversando para composição, mas Henri mantém posição de só aceitar com Márcio sendo vice

05/09/20 - 14:16:51

O pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, Marcio Macedo, continua conversando o o ex-presidente da OAB-SE, advogado Henri Clay, também pré-candidato a prefeito de Aracaju pela Rede Sustentabilisade, para qu façam uma composição e saiam juntos nas eleições municipais de novembro.

Segundo um integrante do Diretório Municipal do PT, o diálogo está aberto para “a situação continua a mesma: Um oferece o vice ao outro”. A mesma fonte disse que Henri Clay “estaria cedendo em razão da chegada do Prós para apoiá-lo”. Via mensagem por WhatsApp, o próprio Henri disse que “não é verdade”, embora confirmasse que “continuamos conversando”.

O advogado Henri Clay mantém sua candidatura a prefeito de Aracaju porque confia nos votos obtidos em 2018, quando disputou o Senado Federal, e obteve boa receptividade do eleitorado em Aracaju. Também faz análise de pesquisa e Marcio Macedo ainda não deslanchou como candidato a prefeito, mas poderia ajudar a formar uma chapa ampla de esquerda e mudar a visão do eleitorado.

O Partido dos Trabalhadores argumenta que tem maior estrutura eleitoral em Aracaju, embora as pesquisas internas tenha revelado um índice pequeno de aceitação nesse momento, o que serve de argumento para o pré-candidato da Rede, advogado Henri Clay.