Totalmente Demais- Arthur flagra beijo de Eliza e Jonatas. Empresário tem surpresa nada agradável ao procurar a modelo

Arthur (Fábio Assunção) não acreditou nas explicações de Eliza (Marina Ruy Barbosa) no Uruguai e pôs um ponto final no romance com a ruiva. Mas, nos próximos capítulos da edição especial de Totalmente Demais, o empresário consegue provar que foi uma armação de Carolina (Juliana Paes) e decide procurar a ruiva.

Ao chegar ao Flor do Lácio, uma cena nada agradável: ele vê Eliza e Jonatas (Felipe Simas) aos beijos.