BELIVALDO COMEMORA REDUÇÃO DE MORTES PELO COVID-19 MAS PEDE CAUTELA

06/09/20 - 14:00:18

O governador Belivaldo Chagas(PSD) usou o Instagran, neste domingo (06) para comemorar o destaque de Sergipe no Jornal Nacional da Rede Globo, edição de sábado (05), que apresentou redução de 47% no número de óbitos pela Covid-19 no país, ficando atrás apenas do Rio Grande do Norte (60%) entre os Estados do País e o Distrito Federal. A média móvel nacional de óbitos no mesmo período caiu em 17%.

Segundo o governador, o levantamento do consórcio de veículos de imprensa é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, mostram mais uma vez “que estamos no caminho certo, mas a pandemia ainda não acabou”. Belivaldo Chagas diz ainda que “vamos manter toda a cautela necessária, seguindo os protocolos sanitários que o momento ainda requer, para juntos vencermos esta fase tão complicada”.