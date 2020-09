COMÍCIO DE TRUMP EM LAGO NO TEXAS TERMINA COM NAUFRÁGIO

Neste sábado (5), o presidente norte-americano Donald Trump, realizou um comício no Lago Travis, Estado do Texas, para promover sua campanha à reeleição para a Casa Branca. O evento quase terminou com uma tragédia: quatro barcos de apoiadores de Trump afundaram, mas todos seus tripulantes foram resgatados, informa o jornal The New York Times.