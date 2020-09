O CIDADANIA HOMOLOGA NOME DE CORONEL ROCHA A PREFEITO DE SÃO CRISTÓVÃO

06/09/20 - 16:45:15

O Cidadania realizou convenção em São Cristóvão, neste domingo (06) e homologou a candidatura de Coronel Rocha a prefeito do município e de Sidclay Costa a vice-prefeito, além de uma chapa com 26 candidatos a vereador. Foi o primeiro partido a homologar em Convenção o nome de seus futuros candidatos a majoritários e a vereador para as eleições municipais de novembro deste ano.

A solenidade de convenção contou com com as presenças dos deputados estaduais Kitty Lima e Georgeo Passos, a convenção aconteceu no bairro Rosa Elze, presidida pelo Coronel Rocha, que é o presidente do Executiva Municipal. A chapa de candidato a vereado tem oito mulheres e 18 homens, respeitando a lei eleitoral em relação às cotas de gênero.

A convenção presencial respeitou as normas determinadas pela Secretaria de Estado da Saúde, através da Portaria nº 205/2020, referente ao Protocolo Sanitário para as Atividades Eleitorais e Convenções Partidárias.