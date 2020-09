PSDB oficializa apoio a Danielle Garcia e diz que mantém compromisso com a democracia,

06/09/20 - 13:29:54

Em Convenção Partidária, na manhã deste domingo (06), o Diretório Municipal do PSDB Aracaju homologou a chapa dos pré-candidatos a vereador na capital. Os nomes foram apresentados pelo presidente estadual, o médico e ex-senador Eduardo Amorim, e pelo municipal, Acácio Cardoso. Além disso, os presidentes oficializaram o apoio do partido à chapa encabeçada pela pré-candidata a prefeita de Aracaju, Danielle Garcia (Cidadania), com Valadares Filho (PSB) vice.

A Convenção ocorreu na sede do Diretório Estadual do PSDB e apenas os convencionais estiveram presentes, evitando aglomerações e respeitando as normas sanitárias. Os demais filiados puderam acompanhar o evento por meio de rede social.

O presidente do Diretório Municipal enalteceu os nomes que compõem a chapa de vereadores. “Pessoas que, em sua maioria, estarão disputando pela primeira vez uma eleição, mas que têm o compromisso e o desejo de trabalhar por uma Aracaju melhor. Elas conhecem a nossa cidade e vivem diariamente os seus problemas. Tenho plena convicção que o PSDB está bem representado neste pleito”, afirmou Acácio Cardoso.

Para o presidente estadual do PSDB, Eduardo Amorim, o partido mantém o compromisso com a democracia, oportunizando o ingresso na política de nomes que representam os mais variados segmentos e localidades. “Prezamos pela qualidade no momento da escolha dos nossos candidatos para a formação da chapa proporcional. Embora para muitos seja a primeira experiência na disputa política, são pessoas capazes de defender os interesses dos aracajuanos na Câmara de Vereadores.Tenho certeza que irão somar a esta luta que é de todos nós por uma cidade melhor e mais justa”, ressaltou.

Sobre o apoio à candidatura de Danielle Garcia, Eduardo Amorim destacou que foi uma decisão tomada em conjunto após muito diálogo. “Decidimos apoiar o projeto de Danielle Garcia porque acreditamos e vamos participar do projeto de corpo e alma, com ideias e propostas. Participamos, inclusive, da elaboração do Plano de Governo. Temos certeza que Danielle reúne todas as qualidades e tem capacidade de fazer uma gestão que proporcione uma Aracaju melhor, com respeito e zelo pelo que é público”, salientou.