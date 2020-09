JOÃO TARANTELLA CHAMA JORNALISTAS DE XEPEIROS A SERVIÇO DE LÚCIO FLAVIO

06/09/20 - 18:41:20

O bolsonarista João Tarantella disse, via audio, no final da tarde deste domingo (06) que cada vez mais percebe que a pré-candidatura de Lúcio Flávio (Avante) – “que não vai acontecer, não é? Porque está a serviço dessa picaretagem aí” – tem o apoio de parte da imprensa.

– Isso é uma coisa que está me chamando atenção, disse Tarantella e pergunta: “a imprensa está a serviço de quem? Essas pessoas que estão defendendo a pré-candidarura de Lúcio Flávio? Será que está a serviço do prefeito Edvaldo Nogueira? É estranha, viu, a posição da imprensa”, acha.

Disse ainda que tem “jornalistas que não citam uma vírgula sobre o que o que eu (Tarantella) estou denunciando: essa picaretagem, essa armação, essa criação do nada, de Lúcio Marcio. Agora tem grande empresários que querem a candidatura dele”.

Tarantella volta a perguntar: “vocês querem enganar a quem? Vocês acham que João Tarantella é idiota, é? Agora com essa situação, por exemplo, essa matéria que saiu aqui agora [publicasa no portal Faxaju], dá a entender que o Lúcio está a serviço do prefeito e boa parte da imprensa está a serviço de Edvaldo? Dá nojo!”.

João Tarantella insiste: “sabe por que a imprensa hoje de Aracaju, de Sergipe e do Brasil, parte dela, não tem moral nenhuma: porque é uma imprensa xepeira. É jornalista xepeiro. Por que vocês não fazem notínhas para falar o que João Taratella está denunciando? Mas um dia João Tarantella vai comandar o município de Aracaju e esses xepeiros vão ter que caçar o que fazer”.