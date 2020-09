Belivaldo comemora redução na média móvel de 48% nos óbitos pelo novo coronavirus

O governador Belivaldo Chagas (PSD) comemorou, nesta segunda-feira (07), o destaque que o Jornal Nacional, da Rede Globo, deu a Sergipe em razão da redução na média móvel de 48% nos óbitos pelo novo coronavirus, ficando atras apenas do Rio Grande do Nortes (-58).

Belivaldo lembra que segundo levantamento realizado no sábado (05) pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, Sergipe já ocupava a segunda posição do País, mas com a redução de 47% nas mortes.

Segundo o governador, estes dados positivos “nos motivam a continuar trabalhando, mas não podemos baixar a guarda no respeito aos protocolos sanitários. Com cada um fazendo a sua parte, vamos conseguir vencer esta doença”.