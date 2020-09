BOLSONARISTAS NÃO SE UNEM EM ARACAJU E HÁ DIFICULDADE DE CANDIDATURA

Os bolsonaristas de Aracaju ainda não se definiram por um candidato a prefeito. Pré-candidato a vereador na capital, Flávio da Direita Sergipana (PL) revela que este Movimento político está aguardando a realizações das convenções para decidir se apoia ou não um candidato a prefeito. Ele não revela publicamente, porém é certo que tanto a Direita Sergipana quanto o Movimento Brasil e Organização Nacional dos Movimentos não apoiam o prefeiturável Lúcio Flávio (Avante). Bolsonarista raíz, o empresário João Tarantella (DEM) também rejeita o pré-candidato avantista, que ainda não sabe se será mesmo candidato: “O posicionamento oficial será nas convenções”, informa o prefeiutrável.

Além de não apoiar Lúcio Flávio, o empresário fez duras críticas ao cidadão. Conta, por exemplo, que no início da campanha presidencial de Jair Bolsonaro o pré-candidato do Avante disse a um grupo de empresários aracajuanos que o projeto do hoje presidente da República era uma loucura. “Ele não representa quem sempre defendeu Bolsonaro”, acusa Tarantella, desconfiado que Lúcio é um projeto do prefeito e candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PDT) para tentar impedir o surgimento de uma verdadeira candidatura da direita. Aliás, nem mesmo o Avante decidiu se apresenta ou não um candidato majoritário na capital: “Deveremos tomar uma decisão até a próxima quarta-feira (9)”, promete o presidente da legenda, Clóvis Silveira.

Os três movimentos de bolsonaristas pretendem se concentrar na campanha proporcional. Em Aracaju e Socorro vão apoiar os candidatos a vereador Flávio da Direita Sergipana (PL), Herbert Richard (PL), Marcus Aurélio (PL), Pastor Paulo Roberto (DEM) e Messias Cavalcante (Cidadania). A tendência maior é os bolsonaristas ligados à estes movimentos políticos fecharem em Aracaju com a candidatura da delegada Danielle Garcia (Cidadania). Recentemente, os três movimentos divulgaram documentos que, embora não citasse o nome, rejeitava Lucio Flávio. Um trecho afirma que “essa candidatura é fake por trazer o que há de pior na prática política: enganar, insistir e tapear”.

Por Destaques Notícias