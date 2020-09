Criminosos explodem agencias do BB e Caixa em Carira e provocam o terror na madrugada - FaxAju

Moradores de Carira viveram momentos de terror nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira (7), feriado de Independência do Brasil, após criminosos explodirem duas agências bancárias no centro da cidade. Durante a ação, o bando armado também efetuou disparos contra a Delegacia de Polícia Civil, no Matadouro Velho, na tentativa de intimidar a polícia; não houve feridos.

O ataque às agências começou por volta das 01h30 da manhã, quando os primeiros disparos foram ouvidos, seguido por fortes explosões na rua Tenente José Rosa Araújo, no centro da cidade, onde estão localizadas as unidades do Banco do Brasil (BB) e da Caixa Econômica Federal em Carira.

Paralelamente, parte dos criminosos começaram a efetuar disparos na esquina da Delegacia de Polícia Civil, no cruzamento da Avenida Aroaldo Chagas com a rua Antônio Augusto Dutra, na tentativa de intimidar os policiais; porém, no momento do ataque, não havia policiais no prédio. Toda a ação foi rápida e segundo informações recebidas por nossa equipe, o bando evadiu-se da cidade pela estrada vicinal que dá acesso ao Povoado Bonfim.

A fachada e interior das duas agências —Banco do Brasil e Caixa— foram completamente destruídas. Neste momento, equipes da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) e da Companhia Especializada em Operações Policiais em Área de Caatinga (CEOPAC) já se encontram no local dos ataques; a rua das agências foi isolada.

Felizmente, durante a ação, não houve feridos; segundo populares, dois jovens do sexo masculino foram tomados como reféns; a informação, porém, ainda não foi confirmada. Durante a manhã, nossa equipe entrará em contato com a Polícia Militar de Sergipe (PMSE) para obter maiores informações sobre o ocorrido. De antemão, moradores já estão preocupados com a possibilidade do não retorno das duas agências bancárias para Carira, que no passado, já haviam sido alvo de outro ataque.