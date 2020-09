ESQUADRÃO ANTIBOMBAS ACIONADO PARA DESATIVAR BOMBA NO ALTO SERÃO

07/09/20 - 15:27:24

Segundo informação do pré-candidato a vereador por Aracaju, Jailton Santana, o Esquadrão Antibombas da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE), foi acionado para desativar um artefato bélico explosivo deixado pelos ladrões que estouraram as agências do BB e CFE da cidade de Carira na madrugada desta segunda-feira (07)

Segundo Jailton, os carros utilizados pelos bandidos foram carbonizados na região do sertão e provocou pânico à população, numa noite de extrema agitação, em que todos, inclusive a Polícia, foram pegos de Surpresa. O Serviço de Inteligência da SSP-SE, ainda conseguiu captar índícios da ação dos bandidos, através de conversas na cidade de Jeremoabo, interior da Bahia.



Veículos utilizados pelos bandidos que estouraram agências da CEF e BB de Carira foram deixados carbonizados na localidade denominada como Bezerra. Os ladrões não quiseram deixar vestígios e incendiaram dois carros A Polícia está de plantão na região para capturar a quadrilha que provocou as explosões, mas até o momento ainda não houve divulgação de alguma ação que chegasse aos bandidos