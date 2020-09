PESSOAS SE AGLOMERAM EM BAILE FUNK NA ZONA LESTE DE SP

Nas imagens, flagradas pelo Globocop, é possível ver as pessoas aglomeradas e compartilhando copos de bebidas. A Polícia Militar disse que esteve no local com quatro policiais da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam) e estuda a melhor forma de dispersão.

Outras festas clandestinas

Também na Zona Leste de São Paulo, moradores filmaram um baile funk às 3h de domingo (6) na Avenida Caititu. As pessoas aparecem sem máscara e muito próximas umas das outras.

Os moradores da região afirmam que os bailes nunca deixaram de acontecer, mas que estão cada vez mais lotados. “É infernal. Chega o final de semana e a gente começa a pensar se vai ter o baile funk, se vai ter aglomeração”, afirma um dos vizinhos que não quis se identificar.

Outro baile foi filmado em outra região da Zona Leste, na Rua Airton Senna. As imagens foram feitas às 8h de domingo (6). Os moradores afirmam que a polícia até chega para dispersar, mas que a festa é retomada na sequência.