PODEMOS REALIZA CONVENÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE LAGARTO E MONTE ALEGRE

07/09/20 - 20:32:50

Até o próximo dia 16 de setembro, os partidos políticos deverão realizar as suas convenções em todos os municípios brasileiros, obedecendo os prazos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições de 2020. Em Sergipe, o Podemos realizou a primeira convenção em Cristinápolis no último dia 31 de agosto. Nesta segunda-feira (07) foi a vez de Lagarto e Monte Alegre de Sergipe.

O deputado estadual e presidente do Podemos em Sergipe, Zezinho Sobral, lembra que a Resolução nº 23.623/2020 do TSE, que está adaptada em função da pandemia da Covid-19, estabelece regras para a realização das convenções também por meio virtual, obedecendo exigências legais e sanitárias. O governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), também publicou a Portaria 205/2020, no Diário Oficial, referente ao Protocolo Sanitário para as Atividades Eleitorais 2020 e Convenções Partidárias, visando a prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública no período da pandemia.

“As eleições de 2020 serão diferenciadas em relação às anteriores, especialmente por conta do rigor consequente da pandemia. A política é construída a cada dia e será sempre um instrumento de transformação social. Aqui em Sergipe, o Podemos completa três anos e já tem 7.257 filiados em 26 municípios”, afirma Zezinho Sobral.

Nos próximos dias, as convenções serão nos municípios de Amparo do São Francisco, Nossa Senhora das Dores, Simão Dias, Siriri, Pacatuba, Porto da Folha, Feira Nova, Japaratuba, Laranjeiras, Aracaju, Brejo Grande, Maruim, Propriá, Gararu, Santo Amaro das Brotas, Capela, Itabi, Japoatã, Muribeca e Poço Redondo. Cerca de 300 filiados em Sergipe colocaram os nomes à disposição para pré-candidaturas a vereador e na chapa majoritária.

“Diante da legislação eleitoral e respeitando a democracia, as convenções ocorrem para que cada diretório dialogue e defina os nomes. Algumas convenções ocorrerão virtualmente e outras serão de forma “mista”, com as regras sanitárias estabelecidas, a exemplo da lotação máxima em até 50% da capacidade do local, o uso obrigatório de máscara facial, distância mínima de 2 m entre as pessoas e disponibilidade de álcool a 70% para higienização, dentre outras recomendações. Os diretórios municipais do Podemos estão bem organizados e desenvolvendo um trabalho significativo para esse pleito”, ressalta o presidente estadual da sigla.

Atualmente, o Podemos é a segunda maior bancada do Senado Federal. Em Sergipe, o Podemos conta com dois deputados estaduais (Zezinho Sobral e Diná Almeida), dois prefeitos e 22 vereadores. “Queremos ver o Podemos crescer em Sergipe, consolidando-o como referência ética de práticas democráticas, fortalecendo o protagonismo do cidadão. O Podemos atua na defesa por um país mais democrático, unido e igualitário através de um trabalho ético e eficiente”, pontua Zezinho Sobral.