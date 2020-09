SARGENTO VIEIRA ASSUME VAGA DE JASON NETO NA CÂMARA, NESTA TERÇA-FEIRA

07/09/20 - 17:46:00

Sargento Vieira (Cidadania) será empossado como vereador titular às 11h desta terça (8). Ele assume a vaga aberta com a morte do vereador Jason Neto (PDT). Vítima de infarto fulminante, o pedetista morreu na última quarta-feira em seu apartamento. A solenidade de posso do militar será breve e vai acontecer no prédio administrativo da Câmara Municipal de Aracaju.

Esta será a segunda vez que Sargento Vieira prestará juramento no Legislativo da capital. A primeira foi em março de 2016, na cadeira do então vereador Agnaldo Feitosa (PR), que se afastou para assumir a Secretaria da Saúde de Aracaju. O mandato de Vieira, que assumiu prometendo atuar preferencialmente em favor da família militar, durou muito pouco: apenas 17 dias. Agnaldo não se adaptou na Prefeitura e retornou à Câmara.

O PDT aracajuano promete ir à Justiça contra a posse do sargento. Segundo o presidente da executiva municipal do partido, Evandro Galdêncio, quem deve assumir a vaga na Câmara é o 2º suplente sargento Eliomarto Rezende. O dirigente alega que vieira perdeu a condição de suplente por ter trocado o PDT pelo Cidadania em janeiro passado, portanto, antes da chamada janela eleitoral, que permitiu a troca de sigla no âmbito municipal sem risco de perda de mandato.