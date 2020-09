SEM DESFILE DEVIDO À PANDEMIA, BOLSONARO GERA AGLOMERAÇÃO

Com o cancelamento do desfile cívico-militar de 7 de Setembro em razão da pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro participou na manhã desta segunda-feira (7) de solenidade no gramado do Palácio da Alvorada para comemorar o 198º aniversário da independência do Brasil.