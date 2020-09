SERGIPE REGISTROU NO DOMINGO 110 NOVOS CASOS DE COVID COM OITO ÓBITOS

07/09/20 - 15:19:27

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou no domingo (06) o boletim epidemiológico do coronavírus, com 110 casos e oito novos óbitos. Em Sergipe, 73.740 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.893 morreram. Dos oito óbitos, sete estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 66.196 pacientes foram curados.

Cinco mortes são de Aracaju, de homens: 58, 59 e 61 anos, com hipertensão; 44 anos, sem comorbidades; e 88 anos, com doença renal crônica. De Poço Verde, duas mortes: homem, 61 anos, e mulher, 74 anos, ambos sem comorbidades; e de Tobias Barreto, homem, 51 anos, com diabetes e hipertensão.

Foram realizados 150.218 exames e 76.478 foram negativados. Estão internados 223 pacientes, sendo 105 em leitos de UTI (79 na rede pública, sendo 78 adultas e 1 pediátricas; e 26 na rede privada, sendo 26 adultas e 0 pediátricas) e 118 em leitos clínicos (88 na rede pública e 30 na rede privada). São investigados mais dois óbitos. Ainda aguardam resultado 840 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.