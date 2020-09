Alunos sergipanos recebem material didático por sistema drive-thru

Por Raquel Passos

A língua estrangeira deixou de ser um item de requinte há muitos anos. Com os avanços tecnológicos, ter fluência em uma segunda língua é praticamente uma exigência do mercado. Afinal, o mundo todo está conectado e a língua portuguesa atinge apenas 16% do planeta. Para proporcionar conhecimento atualizado e constante, o Unit Idiomas oferece material didático que vem da Inglaterra (para os cursos de Inglês), da Espanha (para os cursos de Espanhol) e da França (para os cursos de Francês). Este é um dos diferenciais da escola de línguas da Universidade Tiradentes.

“Proporcionar uma imersão no idioma é o nosso papel. Com o material didático importado, esse aprendizado se torna mais completo e proveitoso para quem busca não só o domínio, mas o conhecimento de outra cultura e destaque no mercado de trabalho e em seleções de mestrado e doutorado”, garante o coordenador do Unit Idiomas, professor Artur Campos.

Exatamente o que Abelardo Inácio fez. Há três anos, procurou o Unit Idiomas para conseguir receber seu título de doutor. “Eu necessitava defender minha tese de doutorado na Argentina na língua nativa, então recorri ao Unit Idiomas porque o preço é justo, o ambiente é de excelência para estudar, os professores capacitados e os livros são de alta qualidade também. Agora estou indo para o último nível do Espanhol em meio a esse novo momento”, coloca Abelardo Inácio.

Segundo ele, ter estudado o primeiro semestre de forma virtual foi proveitoso. “Pudemos estudar de nossas casas, em segurança. Todo o conhecimento foi passado e discussões travadas de forma online, tendo ainda os livros em posse, que nos possibilitou formar a nossa concepção no espanhol”, conta Abelardo Inácio.

Entrega de material didático

Com o isolamento social, instituições de ensino seguem de portas fechadas para encontros presenciais, conforme orientação dos órgãos governamentais. Por isso, as aulas têm acontecido de forma virtual em todo o mundo, bem como na Universidade Tiradentes. É bem verdade que os livros digitais têm ampliado os horizontes de milhares de estudantes neste momento desafiador.

Mas ter acesso ao material didático impresso é um recurso de aprendizagem valioso e indispensável em algumas situações. Por isso, a coordenação do Unit Idiomas estruturou um sistema de entrega drive-thru, de 1º a 3 de setembro, na portaria Norte do campus Unit Farolândia. Sem aglomeração ou contato físico, quase 400 estudantes retiraram seus livros de forma segura e ordenada, em horários agendados para comparecimento, em um dos três dias propostos, das 9h às 12h e das 15h às 18h.

“Nosso time seguiu protocolo de segurança, utilizou máscara facial, viseira tipo face-shield, luvas e álcool em gel. Antes de realizar a entrega no carro, ou mesmo em mãos daqueles que vieram à pé, higienizamos todos os livros e, agora, o material de Inglês que veio de Cambridge (Londres), o de Espanhol que veio de Madrid (Espanha) e o de Francês, direto de Paris (França), estão devidamente sob posse dos nossos alunos para um novo semestre letivo”, explica professor Artur.

O aluno Abelardo Inácio que é doutorando na Argentina comemora: “Hoje, neste sistema drive-thru do Unit Idiomas, recebo o livro 05 do meu curso de Espanhol, para que continuemos as aulas virtuais até quando tudo isso passar”.

Unit Idiomas

Além dos três idiomas mais falados no mundo, é possível ainda aprender inglês voltado para a área da Saúde, para alguma viagem internacional ou mesmo se preparar para exames de proficiência requisitados como o TOEFL e Oxford.

Acesse: https://www.unit.br/se/idiomas

