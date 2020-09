APÓS SER MANTIDA REFÉM, MULHER É LIBERADA EM ESTAÇÃO DE METRÔ

Segundo a polícia, o homem que mantinha a refém sofre de esquizofrenia e, de acordo com familiares, não tinha tomado o remédio nesta terça. Os policiais afirmaram que ele disse coisas desconexas durante a negociação e se recusava a soltar a moça.

Para conseguir libertar a mulher, os policiais deram um tiro de bala de borracha no lado direito do peito do homem e usaram uma arma de choque para imobilizá-lo, segundo a PM.

Após a libertação, a mulher foi levada para a UPA Santo Amaro para a realização de exames médicos. Segundo os bombeiros, ela apresentava quadro de crise nervosa. O agressor foi preso e encaminhado pela polícia ao 11º DP de Santo Amaro.