Aribé: “O Cidadania está preparado para fazer as mudanças que Aracaju precisa”

08/09/20 - 10:27:19

Aconteceu na manhã deste domingo, 6, a convenção do diretório municipal do Partido Cidadania. De maneira virtual, diante da pandemia de coronavírus, os filiados aclamaram os nomes de Danielle Garcia, como pré-candidata à prefeita de Aracaju, e Valadares Filho (PSB), como vice, na chapa majoritária. Também foram confirmados os nomes que disputarão o pleito para o Legislativo municipal.

O vereador Lucas Aribé é pré-candidato à reeleição. Em sua avaliação, o Cidadania vem com um time muito bem formado e com capacidade de promover melhorias na Capital. “Esse time está muito bem organizado, preparado para fazer as mudanças que Aracaju precisa. É com muita alegria que eu digo que estou me sentindo preparado para defender o projeto da nossa pré-candidata Danielle Garcia e de Valadares Filho”, afirmou.

Para Lucas, o Cidadania é o partido que melhor representa esse desejo de mudança expresso pela população. E isso será mostrado nas urnas, não somente na disputa para a Prefeitura, como também na corrida pela composição na Câmara Municipal onde, em sua análise, haverá grandes surpresas. “Muitos acreditam que teremos minoria na bancada. Eles que aguardem”, afirmou.

“Temos um grupo muito forte para fazer uma bancada espetacular na Câmara Municipal de Aracaju, surpreendendo aqueles que estão acostumados a fazer as previsões. A nossa Câmara está precisando de caras novas. Precisamos de uma nova forma de fazer política, que o Parlamento tenha a cara do povo, aberta para toda sociedade”, finalizou Lucas.

Fonte e foto assessoria