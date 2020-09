CÂMARA REABRE NESTA TERÇA-FEIRA INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO

08/09/20 - 16:34:10

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) reabre nesta terça-feira, 8, as inscrições para o concurso público para provimentos de cargos da Casa Parlamentar. De acordo com a comissão organizadora das provas, o link para inscrição será disponibilizado no portal da CMA (www.aracaju.se.leg.br) a partir de hoje, até o dia 28 deste mês, para os interessados em disputar uma das 52 vagas ofertadas efetuarem suas inscrições.

O concurso já era para ter sido realizado, mas diante do quadro da pandemia da Covid-19, foi necessário aguardar para tomar uma decisão. As provas foram remarcada para o dia 22 de novembro deste ano e obedecerá todos os protocolos de segurança contra o Coronavírus, previsto pela Organização Mundial da Saúde (OMS), disponibilizando álcool em gel, respeitando o distanciamento social e com apenas 30% da capacidade de pessoas na sala de aula.

Concurso

As provas aconteceriam a princípio no dia 17 de maio, mas foram adiadas por conta da pandemia do Coronavírus. No total, são 52 vagas, sendo 34 para os níveis médio e técnico e 18 para nível superior, com remuneração variando entre R$ 1,6 mil e R$ 2,3 mil. A validade do Concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogados pelo mesmo período, a critério da Câmara.

Os valores da inscrição são de R$ 70 para o nível médio e técnico e R$ 80 para as vagas de nível superior.

Todos as informações sobre o concurso estão disponíveis no edital, publicado no portal da CMA.

Ascom/CMA