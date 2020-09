Casa de secos e molhado

Não é exagero comparar o Congresso a um armazém de secos e molhados. Assim como os bem sortidos empórios, o desmoralizado legislativo brasileiro oferece políticos para todos os gostos e bolsos. Agora mesmo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) “comprou” número suficiente de deputados federais para se manter no cargo, escapar de um provável impeachment. Diferente do armazém, onde quem paga a conta é o freguês, no Congresso a custosa compra feita pelo inquilino do Palácio do Planalto está sendo custeada pelo povo, este mesmo que elegeu – com raras exceções – um bando de picaretas para representá-lo. Em vez de dinheiro, o presidente pagou as “mercadorias” com emendas parlamentares, cargos federais e, segundo as línguas ferinas, otras cositas más. Tomara que esta vergonhosa venda de votos pelos cafajestes aboletados no Câmara Federal sirva de lição aos eleitores, a quem cabe puni-los nas urnas, mandando-os de volta ao anonimato. Crendeuspai!

Vai ou não vai

A pré-candidatura do advogado Henri Clay Andrade (Rede) pode migrar par uma aliança com o PT. Até o próximo dia 16, quando o partido do causídico fará convenção, tudo pode acontecer. Henri Clay não nega as conversas com os petistas: “Há um diálogo em curso para uma composição. Estamos avaliando cenários, analisando a conjuntura, discutindo programas para a cidade… Mas ainda nada certo, apenas possibilidades”. A dificuldade para o entendimento é que nem Henri Clay nem Márcio Macedo (PT) abrem mão da candidatura a prefeito. Ou seja, ambos não querem ser vice. Aff Maria!

Sem procissão

Não fosse a pandemia da Covid-19, Lagarto receberiam hoje um grande número de políticos para prestigiar a procissão de Nossa Senhora da Piedade. Por causa da doença, a festa em homenagem à padroeira dos lagartenses se resumirá a duas missas transmitidas pelo rádio e pela internet. Impedidos de colocarem um olho na santa e outro no eleitor, os políticos terão que se contentar em pedir sorte a Nossa Senhora da Piedade na campanha eleitoral que se avizinha. Cruz, credo!

Dia de posse

Sargento Vieira (Cidadania) será empossado, nesta terça-feira, como vereador titular de Aracaju. Ele assume a vaga aberta com a morte do vereador Jason Neto (PDT), ocorrida na última quarta-feira. O PDT promete ir à Justiça contra a posse do sargento, pois entende que quem deve assumir é o 2º suplente sargento Eliomarto Rezende. A direção do PDT alega que Vieira perdeu a condição de suplente por ter trocado o PDT pelo Cidadania antes da chamada janela eleitoral, que permitiu a mudança de sigla sem risco da perda do mandato. Misericórdia!

Dia de missa

Será às 17h desta terça-feira, a missa de 7º dia pela alma do jornalista e vereador Jason Neto (PDT). Por causa da pandemia da Covid-19, o ato religioso será transmitido pelo instagram @pemarceloconceicao e pela rádio Jornal/FM. Com apenas 51 anos de idade, o comunicador Jason Neto morreu vítima de um infarto fulminante, na manhã da última quarta-feira. Descanse em paz, amigo!

Festa no interior

O governador Belivaldo Chagas (PSD) vai, hoje à tarde, ao povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis. O objetivo da viagem é assinar a ordem de serviço para recuperação da rodovia SE-240, nos trechos ligando Serra do Machado a Ribeirópolis e a Moita Bonita. O evento promete ser por demais prestigiado pelos políticos aliados do governador, em particular os pré-candidatos da região. Marminino!

Madalena arrependida

Após a fracassada incursão pelas bandas da oposição, o partido Republicanos retornou de mala e cuia ao grupo do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Líder da legenda em Sergipe, o pastor Heleno Silva, disse que o pedido para apoiar o pedetista foi feito penhoradamente pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). Resta saber o que a turma do Republicanos vai pedir em troca do apoio à reeleição do prefeito. Danôsse!

Tudo ou nada

O Avante deve decidir amanhã se terá ou não candidato a prefeito de Aracaju. O partido deseja ter certeza que o prefeiturável Lúcio Flávio tem cacife para liderar uma campanha com chance de vitória. O distinto também deve viabilizar uma aliança para garantir o candidato a vice de outra legenda, pois uma chapa “puro sangue” está descartada. Segundo o presidente estadual do Avante, Clóvis Silveira, esta definição terá que ocorrer antes da convenção da sigla, marcada para sábado próximo. Então, tá!

Mundo cão

Pesquisa mostra que 65% das gestantes condenadas poderiam cumprir prisão domiciliar, por ter cometido crimes de menor poder ofensivo, como porte de drogas e pequenos furtos. Realizado pela Fiocruz, o estudo indica que 40% das presas gestantes têm mais de quatro filhos, a maioria não desejava a gravidez, 5% tentaram fazer aborto e 50% tiveram depressão pós-parto. Pior, somente 3% tiveram acompanhamento durante o parto, enquanto 40% não receberam nenhuma visita durante a gravidez. Crendeuspai!

Senador escondido

Embora tenha prestigiado a convenção do Cidadania que homologou a candidatura de Danielle Garcia a prefeita de Aracaju, o senador Alessandro Vieira não aparece no material distribuído à imprensa pelo partido. Nas redes sociais, a prefeiturável também não faz qualquer citação a seu líder político. Há quem jure que o senador foi “escondido” para que o seu desgaste político não contamine a candidata. Home vôte!

Vencendo a Covid-19

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) está sorrindo de orelha a orelha. Tudo porque o Jornal Nacional da TV Globo registrou, ontem, a redução de 48% nos óbitos pelo novo coronavírus em Sergipe. O estado ficou atrás apenas do Rio Grande do Norte (-58%). “Estes números positivos nos motivam a continuar trabalhando”, afirma Chagas. Ele alerta, porém, que “não podemos baixar a guarda no respeito aos protocolos sanitários”. Certíssimo!

Recorte de jornal