CIDADANIA CONFIRMA CANDIDATURA DE DANIELE GARCIA A PREFEITA

08/09/20 - 10:08:20

Em convenção partidária realizada neste domingo, 06, o Cidadania confirmou a candidatura da delegada Danielle Garcia a prefeita de Aracaju, com Valadares Filho (PSB) candidato a vice e com o apoio do PSDB e do PL, formando a coligação “Unidos por Aracaju”. Na oportunidade, também foram apresentados os nomes da chapa proporcional que disputarão as vagas no Legislativo Municipal.

Danielle Garcia agradeceu a confiança em seu nome para comandar o projeto e falou dos desafios que deve encontrar durante a campanha eleitoral, que este ano terá que se ajustar por conta da pandemia. “Respeitando as normas de distanciamento social, vamos intensificar nossas visitas às comunidades para ouvir as demandas locais e apresentar nosso projeto para Aracaju. Também usaremos bastante nossas redes sociais e os programas eleitorais no rádio e na TV para que a nossa mensagem chegue a todos”, destacou Danielle.

A delegada do Cidadania reafirmou seu compromisso de promover uma gestão que proporcione um novo tempo para Aracaju. “Uma gestão que tem como prioridade os aracajuanos e a resolução dos problemas da cidade, em especial os que já duram anos e que as últimas gestões se esquivaram. Alguns, inclusive, viraram até caso de polícia. Mas nós vamos mudar essa realidade, pois não estamos aqui para administrar preocupados em agradar aliados. Montamos um plano de governo com propostas que irão proporcionar uma Aracaju melhor em todas as áreas”, ressaltou a candidata.

A candidata pediu aos aracajuanos que assinem a carta compromisso apresentada pela coligação e que já foi assinada pelos representantes dos partidos que compõem a aliança. “O documento está disponível em nossas redes sociais e traz os princípios norteadores do nosso projeto e dos quais não abrimos mão”, salientou.

Danielle Garcia

É delegada da Polícia Civil desde 2001, Danielle Garcia cursou Direito na Universidade Federal de Sergipe (UFS); fez especialização em Gestão Estratégica em Segurança Pública e mestrado em Direito Público, na UFS; foi diretora do Departamento de Combate a Crimes contra a Ordem Tributária e à Administração Pública (DEOTAP/SE); coordenou em Sergipe o Laboratório de Tecnologia no Combate à Lavagem de Dinheiro; fez parte da equipe de Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça (DRCI/SNJ); foi instrutora em cursos promovidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), vinculada ao Ministério da Justiça.

Após muitos convites para ingressar na política, decidiu aceitar a nova missão e filiou-se ao Cidadania. Danielle Garcia realizou um grande trabalho na polícia, mas entendeu que havia um limite para suas ações. “O limite imposto por aqueles que precisam ser combatidos. Por isso, me afastei da polícia e entrei para a política. Quero mostrar à população de Sergipe, a começar pelos aracajuanos, que é possível fazer política servindo à sociedade, agindo com coragem, ética e transparência, sem jamais desviar o olhar e o cuidado da população”, enfatizou a candidata a prefeita.

Por Fábio Viana